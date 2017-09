Torcedores vivem dia de jogadores

Imagine se você pudesse vestir a camisa do seu time e representá-lo numa competição enfrentando seus maiores rivais. E valendo taça. É esta a sensação que os participantes do Torneio 7 de Setembro, tradicional campeonato realizado em Hortolândia, vivenciarão nesta quinta-feira. A competição, realizada no campo do Canarinho Futebol Clube, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, abrigará a disputa pela 30ª vez, com a participação de torcedores de Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Guarani, Ponte Preta e Flamengo.

“Tudo começou quando José Roberto Alexandre, o Zé Preto, Sebastião Pereira de Brito, o Doceiro, João Jorge de Souza, o João da Praia, e o Laércio resolveram fazer um torneio de futebol só com torcedores dos clubes de futebol. Só quem torce para as equipes poderia jogar. O pessoal gostou da brincadeira em representar o time do coração em campo e essa é uma das competições mais tradicionais do futebol de Hortolândia”, relembra Gilberto Pereira da Silva, diretor e coordenador das categorias de base do Canarinho Futebol Clube, time amador da cidade, e organizador da competição.

Foto: Divulgação

O primeiro jogo do torneio já envolverá uma das maiores rivalidades do país, o clássico entre Palmeiras e Corinthians, às 8h30. A partir das 9h30, o Guarani enfrenta o Flamengo. Às 10h30, a Ponte Preta joga contra o Santos. A partir das 13 horas, o São Paulo enfrenta Palmeiras ou Corinthians. Às 14 horas, Guarani ou Flamengo jogam contra o vencedor de Santos ou Ponte. A grande final está marcada para as 15 horas.