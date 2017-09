Torcedores fazem abaixo-assinado para pedir Muricy Ramalho no São Paulo

Um grupo de torcedores do São Paulo criou uma petição online para reunir assinaturas de apoiadores da ideia de ter Muricy Ramalho de volta ao Morumbi. O movimento Resgate Tricolor quer que o ex-técnico seja contratado como coordenador de futebol do clube.

Poucas horas depois de ser colocado no ar, o abaixo-assinado já tinha mais de 500 assinaturas. A intenção do grupo, que também reúne sócios e conselheiros do São Paulo, é entregar o documento ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e ao diretor executivo de futebol, Vinicius Pinotti.

LEIA TAMBÉM: Doriva é demitido pelo Atlético-GO e se torna 4º técnico a cair na 15ª rodada

“O São Paulo Futebol Clube necessita de uma liderança fora do campo, que faça o trabalho de coordenação do futebol profissional e o elo entre a comissão técnica, jogadores e diretoria”, argumenta o grupo. “A sugestão deste abaixo assinado, pela história como jogador, técnico vitorioso e com a experiência de 2013, é a contratação de Muricy Ramalho para este cargo.”