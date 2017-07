Torcedores entram em confronto com a polícia após derrota do Internacional

Alguns torcedores do Internacional se revoltaram após a derrota para o Boa por 1 a 0 neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem saber ao certo a quem culpar pelo mau momento do time colorado, decidiram partir para a briga com os policiais da Brigada Militar.

Enquanto deixavam o estádio, tentaram atirar gradis de proteção, cones e pedras. Em resposta, a Brigada Militar atirou bombas de efeito moral. Em meio a confusão, os torcedores comuns precisavam correr, inclusive com crianças no colo, para ir embora.

Ainda no estádio, a fraca atuação rendeu vaias nas arquibancadas e o pedido de raça. Somente o goleiro Danilo Fernandes foi poupado. “Torcedor tem todo direito para protestar. Ele vem para o Beira-rio esperando um bom desempenho e acaba não ocorrendo. Desde que não sejam violentos, são normais”, disse o vice-presidente de futebol Roberto Melo.