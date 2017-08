Torcedores do Nacional quebram cadeiras do Engenhão e são detidos pela polícia

O triunfo do Botafogo sobre o Nacional, do Uruguai, na noite desta quinta-feira não foi só de festa nas arquibancadas do Engenhão. Ao fim da vitória por 2 a 0 que classificou o time brasileiro às quartas de final da Copa Libertadores, torcedores uruguaios quebraram cadeiras e foram detidos pela polícia.

A polícia não revelou maiores detalhes sobre as detenções, mas ao menos três torcedores do Nacional foram detidos. A quebradeira no Engenhão teve início nos minutos finais da partida e se estendeu após o apito final. Policiais e seguranças privados entraram em confronto com uruguaios nas arquibancadas para tentar conter o tumulto.

Dentro de campo, a tensão também tomou conta dos uruguaios. Diante da derrota pelo placar agregado de 3 a 0, o Nacional começou a abusar das faltas, algumas violentas, e amargou três expulsões.