Torcedor é detido no Engenhão por injúria racial a familiares de Vinícius Júnior

Um torcedor do Botafogo foi preso em flagrante pela Polícia Militar no Engenhão, por ofensas racistas na noite desta quarta-feira. Ele foi acusado de injúria racial por familiares do jogador Vinícius Júnior, do Flamengo, que assistiam o clássico pelas semifinais da Copa do Brasil, que terminou em empate por 0 a 0. O homem foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) localizado dentro do estádio, que ainda não divulgou o nome dele ou detalhes sobre o caso.

Imagens de emissoras de TV registraram o momento em que o botafoguense, que estava no setor leste inferior do estádio, grita ofensas e faz gestos com referências racistas apontando para um casal de tios do atacante flamenguista, que estava em uma arquibancada superior.

No Twitter, a direção do Flamengo lamentou o caso em publicação de apoio ao jogador e reforçou o repúdio ao ato de racismo. O nome do atacante ficou entre os termos mais comentados na rede social após a partida. “Somos de todos tons de pele, todos os credos, somos todos, menos alguns! Somos rubro-negros! Uma Nação! Racismo, aqui, não!”, escreveu o clube.