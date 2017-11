Todos ingressos para jogo em que Corinthians levantará a taça já estão reservados

O jogo de domingo marca a entrega da troféu e das medalhas pelo título brasileiro ao Corinthians. O técnico Fábio Carille confirmou que o goleiro Cássio será o capitão e o primeiro a levantar a taça. O meia Danilo, o mais velho do elenco, também deverá ser figura de destaque na cerimônia de entrega do cobiçado objeto.

Todos os ingressos para a partida entre Corinthians e Atlético-MG, neste domingo, às 17 horas, no Itaquerão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, já encontram-se reservados pelos torcedores por meio da venda online.

O clube não divulgou a carga total para a partida comemorativa, mas deve girar em torno de 45 mil ingressos. O jogo em que o Corinthians definiu a conquista do heptacampeonato nacional, no último dia 22, diante do Fluminense, atraiu 45.775 pagantes.

As bilheterias estarão abertas somente no sábado, mas apenas para troca dos vouchers emitidos pelos torcedores credenciados. O mesmos podem ser trocados no Itaquerão e na Poderoso Timão que fica na rua Augusta, das 12h às 17h, assim como no Parque São Jorge e em lojas credenciadas pelo clube também no Tietê Plaza e no Shopping D, das 12h às 19h.

LEIA TAMBÉM: Renato elogia Cristian e nega arrependimento pelo planejamento do Grêmio