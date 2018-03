Titulares vão a campo, mas Larghi faz mistério no Atlético-MG para quinta

O Atlético-MG fechou a preparação para o duelo diante do América-MG, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro, com clima de mistério. Nesta quarta-feira, o técnico Thiago Larghi impediu a entrada de jornalistas no treino realizado na Cidade do Galo e escondeu a escalação para a partida de quinta, no Independência.

Ao contrário de segunda e terça-feira, quando apenas os reservas trabalharam com bola, desta vez os titulares foram a campo e treinaram normalmente. Larghi, no entanto, preferiu não revelar a escalação, o que só deve acontecer momentos antes do apito inicial.

“Em princípio, ainda estamos definindo, estudando as características do América-MG para ver como seria a melhor forma de encarar essa partida. Ainda não está 100% definido, estamos analisando”, declarou o treinador.

A principal dúvida é em relação ao aproveitamento de Otero. O meia passou por procedimento no nariz sem autorização do clube e, por isso, ficou no banco na vitória diante da URT. Se ele retornar à titularidade, Erik deve ir para a reserva. Cazares e Luan são as outras opções para deixar o time.

“Erik, Otero, Luan, Róger Guedes ou Tomás Andrade, todas as opções que temos são jogadores que estão entrando muito bem e que irão cumprir a função de acordo com o que a gente pensa de estratégia para o jogo”, afirmou Larghi.

O Atlético-MG deve entrar em campo com: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Erik (Otero), Cazares e Luan; Ricardo Oliveira. Em meio a altos e baixos, Elias considerou que o time alvinegro vem em bom momento e pediu a manutenção desta evolução.

“A gente vem crescendo. Não é uma equipe pronta, ainda está formação, mas vem crescendo, evoluindo. Acho que isso é notório durante os jogos, a equipe vem propondo o jogo. Mas a gente sabe que precisa evoluir mais para disputar o Brasileiro e, se a gente passar, a próxima fase da Copa do Brasil”, considerou.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo:

Goleiros: Victor, Michael e Cleiton

Laterais: Patric, Danilo, Fábio Santos e Samuel Xavier

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Iago Maidana e Bremer

Meio-campistas: Adilson, Elias, Gustavo Blanco, Cazares, Yago e Tomás Andrade

Atacante: Róger Guedes, Luan, Erik, Otero, Carlos e Ricardo Oliveira