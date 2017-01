Titulares passam em branco e garoto salva Flu de derrota em jogo-treino

Os titulares do Fluminense decepcionaram no último jogo-treino da equipe antes da estreia na temporada 2017, contra o Criciúma, terça-feira, na Copa da Primeira Liga. Nesta sexta-feira, o Flu só venceu o Madureira por 2 a 1 no CT Pedro Antônio graças a dois gols do garoto Pedro, que entrou no final da atividade.

O jogo-treino foi fechado à imprensa, que não pôde acompanhar o desempenho do time titular de Abel Braga, escalado com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Douglas, Orejuela e Sornoza; Marcos Júnior, Wellington e Henrique Dourado.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de São Paulo resolve impasse e clubes terão hospedagem na Copa SP

Desses, três são jogadores que chegaram ao clube como reforços para a temporada 2017: o lateral-direito Lucas, ex-Cruzeiro, e os equatorianos Orejuela e Sornoza. Gustavo Scarpa também seria titular se não fosse ficar fora da estreia. Ele foi convocado pelo técnico Tite e defenderá a seleção brasileira contra a Colômbia, na quarta. Marcos Júnior foi escalado em seu lugar.

Diferente dos jogos-treino contra o Serra Macaense (vitória por 6 a 1) e diante do Friburguense (3 a 0), Abel não mudou o time inteiro no intervalo, apenas no decorrer do segundo tempo. E foi só quando Pedro entrou é que o Flu conseguiu a virada. Luciano Naninho havia marcado para o Madureira.

Quando o jogo-treino chegou ao fim, a escalação do Flu tinha: Marcos Felipe; Renato, Reginaldo, Nogueira e Marquinhos Calazans; Luiz Fernando, Marquinho e Danielzinho; Lucas Fernandes, Maranhão e Pedro.

LEIA TAMBÉM: Roberto Firmino é detido acusado de dirigir alcoolizado

O elenco tricolor folga no sábado e se reapresenta no domingo. Depois, treina também na segunda-feira antes de encarar o Criciúma. O duelo, terça-feira, vai ocorrer em Juiz de Fora (MG), uma vez que o estádio de Edson Passos perdeu parte da cobertura da arquibancada no dia 1º de janeiro, em consequência das chuvas.