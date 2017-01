Titular nos treinos, Alisson exalta momento e quer ano diferente no Cruzeiro

O meia Alisson começou bem 2017 e tem atuado como titular nos treinos do Cruzeiro nesta pré-temporada. Com a confiança de Mano Menezes, o jogador espera corresponder para viver um ano diferente dos últimos, em que sofreu com lesões e perdeu espaço no elenco celeste.

“Estou feliz por ter feito duas semanas de pré-temporada e por ter voltado à equipe titular nos últimos treinos. Meu foco total sempre é ajudar o Cruzeiro, sendo titular ou reserva. Se realmente surgir a oportunidade, pode ter certeza que farei de tudo para ajudar. Meu desejo é que nesse ano eu possa superar os números da temporada passada”, declarou.

Apesar dos seguidos problemas físicos, Alisson foi o sexto jogador que mais atuou pelo Cruzeiro em 2016, com 41 partidas, e, por isso, viu pontos positivos na temporada. “Tive um 2016 muito proveitoso individualmente, quando consegui fazer 41 partidas, feito esse que não consegui atingir nos últimos anos.”

Mas para o Cruzeiro, 2016 foi um fracasso. Sem nenhum título e brigando contra o rebaixamento durante a primeira parte do Campeonato Brasileiro, o clube só se reergueu após a chegada de Mano. E é com o treinador e com as novas contratações que Alisson acredita que a equipe possa dar a volta por cima nesta temporada que se iniciará.

“Estamos com um elenco muito forte, e ainda chegaram jogadores de muita qualidade. Com certeza, cada atleta precisará dar o seu melhor a cada dia para poder buscar o espaço no time. Quem ganha com isso no final é o Cruzeiro”, avaliou. “Nós, jogadores, estamos nos cobramos muito, sabemos a importância de se conquistar títulos com essa camisa e o que ela representa para a torcida.”

