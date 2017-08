Titular em vitória no domingo, Gustavo Blanco espera nova chance no Atlético-MG

Depois de ter recebido a sua primeira chance de atuar no time titular do Atlético Mineiro e dar conta do recado ao ajudar a equipe a bater o Coritiba por 2 a 0, no último domingo, no Paraná, o volante Gustavo Blanco espera ser mantido pelo técnico Rogério Micale para o confronto desta quarta-feira, contra o Corinthians, às 21 horas, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno.

“Todo jogador gosta de começar uma partida. Fiquei muito feliz com a oportunidade e estava preparado para ela. Acho que tive um rendimento bom e o mais importante é que a gente conseguiu sair com vitória. Vou continuar trabalhando muito para ter outras oportunidades”, afirmou o jogador nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, na qual na sequência exibiu confiança ao dizer que “não caiu de paraquedas” na equipe. “Me preparei para esse momento. Então, quando surgiu a oportunidade de jogar, fiquei tranquilo porque estava preparado e o futebol é assim”, completou.

Já ao projetar um possível novo triunfo diante do atual líder disparado da competição nacional, o volante afirmou que vem treinando com “intensidade e competitividade” para depois transformar esta preparação em sucesso dentro de campo. “Espero ajudar o time a conseguir o triunfo na quarta-feira, diante do Corinthians”, disse o atleta, também confiante de que o seu time poderá ser capaz de encerrar a longa invencibilidade corintiana, que agora é de 32 jogos.