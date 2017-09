Tite se diz satisfeito com atuação da seleção, mas lamenta gols perdidos

Logo após empatar em 1 a 1 com a Colômbia e perder seus primeiros dois pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite afirmou ter ficado satisfeito com o desempenho da equipe. Em sua avaliação, o Brasil foi melhor do que no jogo com o Equador, e só não saiu vitorioso do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez por conta de erros nas finalizações.

“A Colômbia tem jogadores com condições ofensivas de muita qualidade, James [Rodríguez], Falcao Garcia, Cardona. É uma equipe que tem opções ofensivas distribuídas e requer atenção de marcação muito forte. Fiquei mais feliz com o desempenho nesta partida do que contra Equador. Neste jogo mantivemos um padrão de atuação consistente. O empate foi justo, mas se tivesse um ganhador seria o Brasil, porque teve mais chances”, avaliou Tite.

Segundo o técnico, o Brasil pecou num fundamento para não ter mantido seus 100% de aproveitamento sob seu comando nas Eliminatórias: o chute a gol. “Jogos neste nível tu não vais ter um número grande de finalizações. Ser efetivo e transformar em gols é fundamental. Um exemplo: o primeiro lance de perigo da Colômbia no segundo tempo terminou em gol”, comparou Tite.