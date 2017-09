Tite nega ‘zona de conforto’ após mexer em cinco posições na seleção

Mesmo promovendo cinco mudanças em relação ao time que vinha sendo titular, o técnico Tite descartou qualquer tipo de “zona de conforto” na seleção brasileira e disse nesta segunda-feira que as alterações diante da Colômbia, nesta terça-feira, têm por finalidade “consolidar a equipe”. Segundo o treinador, apesar das mudanças o Brasil manterá sua estrutura de jogo, “com pequenas mudanças” provocadas pelo estilo dos jogadores.

Além de Thiago Silva e Filipe Luís, que entram nas vagas do lesionado Miranda e do suspenso Marcelo, o Brasil terá outras duas novidades. Fernandinho ganhou o lugar de Casemiro no meio-campo, e Firmino será o atacante no lugar de Gabriel Jesus. Assim como acontecera em Porto Alegre, Willian iniciará a partida e Philippe Coutinho irá esperar por uma chance no banco.

“Queremos formar uma equipe forte. Todos são atletas de altíssimo nível”, afirmou o treinador, logo após o treino na escaldante Barranquilla. “Willian permanece, foi bem. O Coutinho está liberado fisicamente para jogar 90 minutos, mas o que eu entendo é que tecnicamente ele não vai render 90 minutos.”