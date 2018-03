Tite confirma Thiago Silva e Douglas Costa

O técnico Tite comandou nesta quinta-feira um treinamento no estádio Luzhniki, em Moscou, e confirmou três mudanças na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra a Rússia, que ocorrerá no mesmo local, o palco principal da Copa do Mundo de 2018. O treinador promoveu as entradas de Thiago Silva na zaga no lugar de Marquinhos e de Douglas Costa na vaga aberta por Neymar, afastado dos gramados enquanto se recupera de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito.

Outro jogador que vinha atuando como titular do time nacional e foi para a reserva nesta formação escolhida pelo comandante é o meio-campista Renato Augusto, que acabou sendo sacado para a entrada de Willian. Em ótimo momento com a camisa do Chelsea, este último ajudará a tornar a seleção um pouco mais ofensiva para compensar a ausência de Neymar, pois Renato Augusto vem jogando mais recuado como um segundo volante e é um jogador de menos mobilidade do que o atleta da equipe inglesa. Foto: Lucas Figueiredo - CBF

Assim, Tite deve levar o Brasil a campo nesta sexta-feira, no amistoso marcado para começar às 13 horas (de Brasília), com a seguinte escalação: Alisson; Daniels Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian e Philippe Coutinho; Douglas Costa e Gabriel Jesus.

Entre estes titulares, destaque também para o goleiro Alisson, que foi confirmado como capitão do Brasil para este duelo contra a Rússia. Esta será a primeira vez que o jogador da Roma exibirá este status de vestir a braçadeira em uma partida da seleção, na qual Tite vem promovendo um rodízio de capitães. Ele será o 15º jogador a desempenhar este papel em 18 jogos do Brasil sob o comando do treinador.

O treinamento desta sexta-feira foi realizado sob uma temperatura de 0ºC e a previsão do tempo indica um frio ainda mais intenso no horário da partida desta sexta, quando a seleção brasileira disputará o seu penúltimo amistoso antes da convocação da lista final para a Copa do Mundo. Após encarar os russos, o time de Tite terá pela frente a Alemanha na próxima terça-feira, em Berlim, onde o time nacional reencontrar o adversário que goleou o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa de 2014.

Tite anunciará em maio os convocados para o Mundial, no qual a seleção vai estrear no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Antes disso, a equipe brasileira fará dois amistosos, contra Croácia e Áustria nos dias 3 e 10 do mesmo mês, respectivamente.