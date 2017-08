Tite mantém base, mas garante não ter definição sobre grupo que vai à Copa

Apesar de manter uma base de titulares com poucas mudanças desde que assumiu a seleção e dizer que os jogos das Eliminatórias a partir de agora já servem como preparação para a Copa, o técnico Tite garante que o grupo para o Mundial do próximo ano não está fechado. “Não posso fechar as portas”, declarou o técnico, que já chamou 43 jogadores para disputar partidas do qualificatório sul-americano.

Segundo Tite, a lista anunciada nesta quinta-feira para as partidas diante de Equador e Colômbia levou em conta “o passado do atleta no clube e na seleção, o presente e a projeção para a Copa”. Para fechar os 23 nomes convocados, a comissão técnica esteve em 23 jogos no exterior e 18 no Brasil desde os amistosos realizados na Austrália, em junho.

“Se observar a sequência de convocação e o desempenho em alto nível, os atletas estão se credenciando. O próximo jogo é preparação pra Copa do Mundo. Não é mais de classificação, passou uma etapa”, disse Tite, que negou ter qualquer definição de grupo para estar na Rússia.