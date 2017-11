Tite fica satisfeito com testes contra o Japão: ‘Tivemos fluência e desempenho’

Depois de mandar a campo uma equipe mista para enfrentar o Japão e terminar a partida com um time reserva, o técnico da seleção brasileira, Tite, se disse satisfeito com a produção que os jogadores atingiram em campo na vitória por 3 a 1 no amistoso realizado nesta sexta-feira, em Lille, na França. O treinador chegou a nomear todos os atletas que ainda precisam de mais avaliação no grupo, casos de Danilo, Jemerson, Diego Souza, Alex Sandro, Douglas Costa, Taison e o goleiro Cássio, mas não aceitou fazer avaliações sobre quais conclusões tirou das observações.

Tite abriu a coletiva falando de Neymar, defendendo-o das informações que vem sendo publicadas pela imprensa francesa e espanhola sobre sua suposta insatisfação no Paris Saint-Germain. As palavras do comandante emocionaram o astro brasileiro, mas a seguir o treinador teve de se voltar às questões sobre o desempenho de sua equipe. O Brasil venceu o Japão, ampliando ainda mais o retrospecto positivo desde sua chegada à CBF, mas a apresentação desta sexta ficou longe de ser a de um jogo de Copa do Mundo, como ele mesmo dissera esperar.

Apesar disso, Tite foi brando na avaliação de seu time. Segundo ele, com uma equipe muito modificada, perde-se em entrosamento, mas ainda assim a performance foi positiva. “Principalmente no primeiro tempo, a equipe teve um grande desempenho”, afirmou o treinador. “A mecânica demora um pouquinho para engrenar, mas, mesmo com as modificações, tivemos fluência e desempenho”, avaliou, citando mais uma vez a frase do técnico argentino Marcelo Bielsa: “O mais importante não é o conseguido, mas o merecido”.