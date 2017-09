Tite exalta concentração dos jogadores em vitória sobre o Equador

Praticamente sem voz, o técnico Tite disse após a vitória sobre o Equador na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, que o alto nível de concentração dos jogadores foi fundamental para fazer o Brasil sair de um primeiro tempo ruim – quando chegou a ser vaiado na saída para o vestiário – para o bom desempenho no segundo tempo. O treinador anunciou ainda que um novo lateral-esquerdo será convocado nesta sexta, já que Marcelo recebeu o segundo cartão e está suspenso.

A retranca e a marcação forte do Equador praticamente impediram o Brasil de chegar ao gol no primeiro tempo, que encerrou com placar em branco. Os gols do triunfo por 2 a 0 saíram somente depois do intervalo, com Paulinho, aos 23, e Philippe Coutinho, aos 30 minutos.

LEIA TAMBÉM: Ainda sem Vinícius Eutrópio no banco, Chapecoense enfrenta o Sport no Recife

“São situações de jogos grandes que inevitavelmente vão acontecer. Você tem que ter um nível de concentração muito alto. Jogos com esse nível de enfrentamento, se você não tiver um nível de concentração alto, (não for) mentalmente muito forte, você facilmente deixa de produzir seu melhor”, comentou Tite, que disse ter sido justamente esse o tema da conversa no intervalo. “O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro.”