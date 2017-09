Tite estuda como dar ‘conforto’ a Neymar nas partidas pela seleção brasileira

Há pouco mais de um ano, a seleção brasileira vivia o auge da “Neymardependência”. Com o Brasil jogando mal e caindo pelas tabelas, cabia ao craque, então no Barcelona, tentar resolver as partidas. Hoje o time é mais coeso e o protagonismo passou a ser dividido. Mas é inegável que muito da produção ofensiva da seleção ainda depende da atuação de Neymar, o que obriga o técnico Tite a buscar alternativas diante da cada vez mais forte marcação dos adversários em cima do jogador mais caro da história.

O mau primeiro tempo do Brasil diante do Equador, na quinta-feira passada, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, passou muito pela marcação cerrada em cima do astro do Paris Saint-Germain. Aberto pelo setor esquerdo, como na época de Barcelona, Neymar era constantemente vigiado de perto por dois marcadores – Valencia sempre era um deles. Seu espaço era tão congestionado por aquele setor que, em determinado momento do jogo, ele só conseguiu arrancar após tentar um “drible da vaca” correndo pelo lado de fora do campo.

LEIA TAMBÉM: Pratto assume responsabilidade pela derrota

A marcação, por vezes, também contou com lances mais duros, ríspidos até, o que tirou o brasileiro do sério. Em dois momentos Neymar foi tirar satisfação com o adversário após receber entrada mais forte, lembrando aquele jogador destemperado dos tempos do técnico Dunga.