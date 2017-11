Tite escolhe Dani Alves como capitão em jogo contra a Inglaterra

Desde a chegada do novo treinador, outros 12 jogadores já ocuparam o posto. São eles: Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo, Filipe Luís, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Casemiro, Philippe Coutinho, Neymar, Robinho e Willian, este designado como capitão no triunfo sobre o Japão, na França, por 3 a 1, na última sexta-feira.

Jogador com o maior número de partidas e convocações desta atual seleção brasileira, Daniel Alves será o capitão pela terceira vez, tornando-se o atleta que mais vestiu a braçadeira sob o comando de Tite. Depois vem Miranda, que assumiu o posto em duas oportunidades.

O técnico Tite manteve o rodízio entre capitães da seleção brasileira e escolheu nesta segunda-feira o lateral-direito Daniel Alves para assumir a braçadeira no amistoso contra a Inglaterra, terça, às 18 horas (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

Embora Tite tenha feito mistério para definir a escalação do Brasil, Daniel Alves está confirmado como titular na linha defensiva ao lado de Marquinhos, Miranda e Marcelo, além do goleiro Alisson.

No meio e no ataque, contudo, ficaram as pendências. A tendência é de escalação de um time titular que pode ter Casemiro, Paulinho, Renato Augusto (Fernandinho ou Willian), Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.