Tite esboça seleção com Fernandinho na vaga de Douglas Costa para terça

O time do Brasil que enfrenta a Alemanha nesta terça-feira, em amistoso que será realizado em Berlim, deve ter em campo Fernandinho, que estava na partida em 2014 entre as duas seleções e que terminou com um placar histórico de 7 a 1 para o adversário, na semifinal da Copa do Mundo.

O jogador deve ser a escolha de Tite para substituir Douglas Costa. Neste domingo, o técnico realizou o segundo treino da seleção em Berlim, no estádio An Der Alter Forsterei. Depois da vitória sobre a Rússia por 3 a 0, na última sexta, a atividade deste domingo foi a primeira em que Tite contará com todos seus jogadores.

Fernandinho deverá formar meio de campo com Casemiro e Paulinho, em uma formação mais fechada para conter um time alemão que promete entrar em campo com uma composição mais ousada daquela utilizada diante dos russos. De resto, a escalação deverá ser a mesma que venceu em Moscou.

Em um dos cantos do gramado, o treinador montou o que aparentava ser seu time titular: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Thiago Silva e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Fernandinho; Willian, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho. Desses, apenas Willian e Paulinho entraram em campo naquela partida de 2014, além do próprio Fernandinho, único deles que foi titular.