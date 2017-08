Tite é o mesmo desde o Guarany de Garibaldi, dizem ex-companheiros de time gaúcho

Tite está à beira do gramado esperando a saída dos jogadores para cumprimentá-los, um a um, pelo desempenho na partida. O time venceu mais uma e cumpriu à risca suas instruções. A campanha é praticamente irrepreensível, o que dá confiança à equipe e à torcida. A história pode ser um resumo da seleção brasileira atual ou do pequeno Guarany, da cidade gaúcha de Garibaldi, onde ele começou a carreira de treinador no início da década de 1990.

O jeito de agir de Tite não mudou nada após 27 anos como técnico. É o que garantem jogadores e dirigentes que atuaram com ele no Guarany. “A palestra motivacional era muito forte, mexia muito com a gente. Ele entrava sempre pra vencer. Hoje vejo o Tite do lado de fora esperando e cumprimentando a todos. Era assim naquela época”, diz Rogério Loss, que atuava nos juniores e ganhava chances no time principal.

Tite tinha uma loja de artigos esportivos em Bento Gonçalves, cidade vizinha a Garibaldi, e havia decidido parar de jogar. Foi convencido por dirigentes do Guarany a voltar aos gramados em 1990, e naquele ano, assumiu a equipe como treinador. Teve resultados concretos já na temporada seguinte.