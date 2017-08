Tite deve chamar novos nomes em convocação para Eliminatórias

O técnico Tite deverá apresentar novidades na lista de convocados para as partidas diante de Equador e Colômbia, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do próximo ano. Com o Brasil já classificado para o torneio na Rússia, a tendência é que o treinador mantenha a base da equipe, mas também teste novas opções. A lista de convocados será anunciada às 11 horas, na sede da CBF, no Rio.

No último mês, a comissão técnica acompanhou in loco 15 partidas no Brasil e no exterior envolvendo atletas selecionáveis. A última foi nesta quarta-feira entre Grêmio e Godoy Cruz, da Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo aconteceu na Arena Grêmio, em Porto Alegre, local da partida diante do Equador, no próximo dia 31.

O time gaúcho foi um dos mais avaliados por profissionais da comissão técnica da seleção. Ao todo, eles estiveram em quatro jogos do Grêmio. O zagueiro Pedro Geromel e o atacante Luan são cotados para estarem na lista de Tite. Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também foi visto de perto em quatro partidas. O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho podem ganhar chance.