Tite convoca Alex Sandro e Jemerson

A CBF anunciou no início da tarde desta sexta-feira, por meio de nota em seu site oficial, que o técnico Tite convocou o lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e o zagueiro Jemerson, do Monaco, como respectivos substitutos de Marcelo e Miranda para o jogo que a seleção brasileira fará na próxima terça, contra a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Os dois titulares do time nacional foram cortados da seleção por diferentes motivos nesta sexta. Marcelo, que fez sua primeira partida como capitão do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na noite de quinta, na Arena Grêmio, virou desfalque por ter recebido o segundo cartão amarelo diante dos equatorianos, sendo que duas advertências seguidas deste tipo causam suspensão no qualificatório sul-americano.

LEIA TAMBÉM: Tite convoca no dia 10 para jogos contra Equador e Colômbia

Foto: Fernando Calzzani / Photopress / Estadão Conteúdo

Já Miranda sofreu uma concussão ao se chocar com o goleiro Alisson no fim do primeiro tempo da partida com o Equador em Porto Alegre e a CBF informou nesta sexta, em curta nota oficial, que o defensor da Inter de Milão foi “desconvocado por motivos médicos” deste próximo duelo da seleção em solo colombiano.