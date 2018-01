Tigrinho decide futuro na Copa São Paulo

Animado com a evolução do time no empate contra o Paraná no último sábado (6), o técnico Diolei Candido destaca que o fator psicológico é o mais importante neste momento. “Fizemos um jogo muito bom contra o Paraná, faltaram detalhes no último toque, na finalização, mas a molecada está bem focada. Temos que trabalhar bem o lado psicológico deles, até para conter a ansiedade e dar tranquilidade para furar o bloqueio do Juventude, que tem um setor defensivo muito forte. O mais importante é que só dependemos de nós”, analisou o treinador.

Nesta projeção, o alvinegro chegaria aos mesmos 4 pontos do Paraná e ficaria com saldo de gols zerado. Vitória do Paraná ou empate garantiriam o Rio Branco na segunda fase, mas vitória do Bafo por um gol de diferença deixaria o Tigre e o Paraná com a mesma pontuação e mesmo saldo – os critérios de desempate, neste caso, seriam gols pró e menor número de cartões vermelhos e amarelos sofridos.

O Rio Branco decide o seu futuro na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (9), quando enfrenta o Juventude, às 14 horas, no estádio JD Martins, em Cravinhos. Apesar de ocupar a lanterna do Grupo 11, com apenas um ponto em duas rodadas, o Tigrinho só depende de suas forças para se classificar. Para isso, precisa vencer a equipe gaúcha por ao menos dois gols de vantagem. Caso vença por diferença mínima, terá que aguardar o desfecho do jogo que ocorre na sequência, entre Comercial e Paraná. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Caso conquiste a classificação, o Rio Branco enfrentará no mata-mata o primeiro colocado do Grupo 12, que tem, no momento, o Nova Iguaçu na liderança com 4 pontos, seguido por Cruzeiro com 3, Inter de Bebedouro com 2 e o atual vice-campeão Batatais com 1. Em dez participações na história da Copinha, o Tigre só não passou da primeira fase em duas edições: 2010 e 2017.

MUDANÇA. O time profissional do Rio Branco estreia no Campeonato Paulista da Série A3 em oito dias. O último jogo-treino da fase de preparação, que ocorreria na manhã desta quarta (10) no estádio Décio Vitta, teve data e local alterados. Por decisão de comum acordo das duas diretorias, Tigre e Ferroviária se enfrentarão nesta quinta-feira (11), às 10 horas, no clube HWT Sports, em Bragança Paulista. Nesta terça, é aguardada a apresentação do meia Duduzinho, que estava em Malta.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X RIO BRANCO

JUVENTUDE William; Rodrigo Souza, Lucas, Odivan e Felippe; Renan, Bruno Henrique, Denner e David; Arthur e Ivanaldo. Técnico: Jesus Cleiton Pereira da Silva.

RIO BRANCO Zé Rafael; Thiago, Igor e Caio; Favanelli, Samuel Júlio, Vitor, Ricardo Santana e Menguini; Leonardo e Lucas. Técnico: Diolei Candido.

ÁRBITRO: Marcos Cesar Philomeno.

LOCAL: Estádio JD Martins, às 14 horas, em Cravinhos (SP).