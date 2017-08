Tigre vive ‘maldição’ da camisa 6 na Copa Paulista

Se a vitória sobre o Atibaia por 2 a 0 na última sexta-feira revigorou o ânimo do Rio Branco, os problemas de lesões continuam tirando o sono da comissão técnica. O Tigre vive a “maldição da camisa 6” na Copa Paulista. Com exceção de Pablo, que atuou improvisado no setor em algumas rodadas, todos os laterais esquerdos que foram utilizados no torneio sofreram com problemas médicos.

A preocupação da vez é com Michel. O ala fez a sua estreia na partida diante do Atibaia, mas sofreu uma entorse no joelho esquerdo e tem suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior. Já é certo que ele desfalca o time no sábado contra o Desportivo Brasil e agora somente o exame de ressonância magnética poderá apontar a real gravidade da lesão e o tempo de recuperação. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Michel foi contratado para substituir Rafael Borel, que fez apenas dois jogos pelo clube até sentir uma antiga lesão na coxa esquerda. Na semana passada, Borel pediu para ser liberado. No intervalo entre a contusão do primeiro camisa 6 e a chegada de Michel, o técnico Edson Vieira apostou em Bismarck. No entanto, o volante, atuando como lateral-esquerdo, sofreu uma fratura na tíbia e também está fora da Copa Paulista. O Rio Branco não possui outros jogadores para a posição.