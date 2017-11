Rio Branco tenta volta de Caio após 17 anos

O Rio Branco abriu negociações para tentar repatriar o atacante Caio, de 36 anos, que está parado desde o ano passado. O jogador foi revelado pelo próprio Tigre, em 2000, e desde então rodou por vários clubes, como Paraná, Coritiba, Flamengo, Atlético-MG, Ponte Preta e Brasiliense, seu último time, na temporada 2016.

Caio esteve ontem reunido com o supervisor de futebol Benedito Aparecido Fusco, o Xororó, e ficou de dar uma resposta até sexta-feira sobre a oferta salarial proposta. O fato de ser nascido e residente em Nova Odessa pode pesar a favor de um acerto.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesta semana o Rio Branco também espera concretizar as contratações de outros atacantes. Bruno Andrade, que atuou pelo alvinegro em 2011 e estava no Paranavaí (PR), é o mais próximo. Ontem, o centroavante Valdo, ex-Cianorte (PR), também chegou a um entendimento com o treinador Edson Fio e deve se integrar ao elenco até sexta-feira. O Tigre deu início à sua pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A3 na última terça-feira, com um grupo de 13 jogadores.