Tigre ‘ganha’ 3 goleiros durante pré-temporada

O Rio Branco fechou a primeira semana de pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A3 com três caras novas. Todas para o gol. O goleiro Netto, enfim, acertou a sua renovação de contrato, após ter sido titular do Tigre na Copa Paulista, e se juntou ao grupo no final da tarde desta sexta-feira. Como chegou durante a atividade, ele não chegou a treinar, só voltando a vestir as luvas na próxima semana. Outros dois goleiros também participaram das atividades e podem reforçar o alvinegro na temporada 2018.

Hotton, 24 anos, disputou a Copa Paulista pelo Atibaia, e também acumula passagens por Capivariano, onde foi campeão da Série A2 de 2014, e por São Carlos, onde ergueu a taça da quarta divisão, em 2015. Inicialmente, ele será avaliado pela comissão técnica antes de assinar contrato. “A gente sabe o respeito que essa camisa do Rio Branco tem no Estado de São Paulo. O pessoal abriu as portas para mim e espero mostrar o meu futebol para ficar”, disse.

Foto: Renato Piovesan/O Liberal

Já o outro goleiro que começou a treinar é mais conhecido. Diego Pato, 27 anos, é americanense e inclusive se formou na Escola de Goleiros Camisa 1, do ex-goleiro Vander Batistella. Com contrato prestes a encerrar no Ituano, clube que defende há sete anos, ele está livre para negociar, mas a questão financeira pode pesar, já que ele ainda está valorizado no mercado se comparado à realidade do Rio Branco, que não terá muitos recursos para montar seu elenco para a Série A3.