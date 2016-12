O elenco do Rio Branco tem nesta quinta-feira (22) seu último compromisso do ano na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Às 10 horas, a equipe enfrenta o Velo Clube em jogo-treino no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro. Depois, o grupo será liberado para as festas de fim de ano e só se reapresenta dia 3 de janeiro. Por isso, a ordem do técnico João Batista é deixar uma boa impressão para iniciar 2017 com otimismo.

“A equipe vem evoluindo a cada treino e estamos satisfeitos com o crescimento. Esses jogos-treino são importantíssimos para entrarmos num ritmo de competição e ganhar um entrosamento”, comenta o treinador, que repetirá o time titular que começou o amistoso de semana passada contra o Mogi Mirim (1 a 1), o primeiro da pré-temporada, com Ronaldo; Vinicius Corrêa, Rafael Rufino, Diogo e Keitá; Fábio Baiano, Bismarck e Thiago Silva; Wellington, Daisson e Júlio.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

A tendência é que a equipe principal jogue pelo menos 45 minutos e na etapa final João Batista dê espaço aos outros jogadores do elenco. No jogo-treino de hoje, ele poderá observar pela primeira vez o recém-contratado zagueiro Luiz Paulo, que se apresentou na última segunda-feira (19).

“Nesses primeiros jogos-treino estamos procurando não forçar muito na parte física, mas em janeiro pretendo marcar de cinco a seis amistosos e ir aumentando o tempo de cada um dos atletas em campo. Nos jogos finais, quero que o time titular atue pelo menos 80 minutos, para simular o que terá pela frente na competição”, afirma. A estreia do Tigre na Série A3 será dia 28 ou 29 de janeiro, fora de casa, contra o Nacional.

JANTAR. A diretoria do Rio Branco divulgou nesta quarta-feira detalhes do “Jantar Alvinegro” que fará dia 25 de janeiro para angariar recursos para a temporada 2017. O evento será na churrascaria Riograndense, em Americana, a partir das 19 horas. Os convites custam R$ 500 (masculino) e R$ 200 (feminino). A intenção do Tigre é reaproximar o clube de empresários da cidade e, em troca, divulgar os nomes dos novos parceiros na mídia.

