Tigre está ferido, mas não morto, diz Andrezão

O técnico Andrezão, do Rio Branco, que assumiu a equipe novamente após a saída de Willian Sander, disse neste domingo (25) que, após o rebaixamento do time para a Segunda Divisão, equivalente à 4ª divisão do futebol estadual, é hora de pensar grande.

“O Tigre está ferido, mas não está morto”, afirmou o técnico, que disse que o momento é de estruturar a equipe para o ano que vem. Ele disse que pretende continuar no clube, mas que ainda vai conversar com a diretoria. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Andrezão relatou que o clima foi de chateação entre os jogadores e comissão técnica no vestiário. “Você vê o silêncio na hora que acabou o jogo, isso dói na gente.” Apesar do rebaixamento, o técnico elogiou o desempenho do time e a postura dos atletas na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio Osasco, no estádio Décio Vitta.

“Todos são homens, só tenho a agradecer a cada atleta que hoje entrou (em campo), dos que tiveram a hombridade de vir”, afirmou.

O Rio Branco deve ficar sem disputar torneios até o ano que vem, já que a participação na Copa Paulista é permitida só para clubes que jogam até a Série A3