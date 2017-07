Tigre cai diante do Desportivo Brasil por 1 a 0

Num duelo onde as chances claras de balançar as redes foram escassas, melhor para o time da casa, que, como se diz no jargão do futebol, “achou um gol” logo no começo do primeiro tempo e assegurou os três pontos. Assim explica-se a vitória do Desportivo Brasil diante do Rio Branco, por 1 a 0, pela segunda rodada da Copa Paulista, ontem à tarde, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. O Tigre, além de trazer na bagagem o resultado negativo, voltou para Americana com problemas para a sequência da competição, já que o zagueiro Bernardi e o lateral-esquerdo Rafael Borel deixaram o campo lesionados e são dúvidas para o jogo contra o Taboão da Serra, no próximo sábado, no Estádio Décio Vitta.

A derrota também deixa o time comandado pelo técnico Edson Vieira na lanterna do grupo 2, com apenas 1 ponto em dois jogos, mesmo número que o São Paulo. O Tricolor, contudo, tem uma partida a menos. A liderança do grupo é do Taboão da Serra, próximo adversário do Tigre.

O único gol do duelo em Porto Feliz foi marcado pelo zagueiro Hélio – com passagem pelo rival União Barbarense. Aos 11 min, ele aproveitou uma cobrança de escanteio, subiu mais que toda a zaga alvinegra e, de cabeça, garantiu os três pontos para os donos da casa. Depois disso, o jogo ficou bastante truncado. O Rio Branco, nas poucas oportunidades que criou, não soube, porém, concretizá-las em gol. No fim do segundo tempo, o Tigre ficou com um jogador a menos. Rafael Borel deixou o campo machucado quando Vieira já havia feito as três substituições. Para compensar, o atacante Ingro, do Desportivo Brasil, acabou recebendo o segundo cartão amarelo e, consequemente, o vermelho. Mas o placar não se alterou nos minutos finais do jogo.