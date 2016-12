Em sua última atividade em 2016 antes do recesso para as festas de fim de ano, o Rio Branco deixou mais uma boa impressão na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Em jogo-treino disputado na manhã desta quinta-feira (22) no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro, o Tigre venceu por 2 a 1 o Velo Clube, que está em uma divisão acima, a Série A2. O amistoso foi disputado em três tempos de 30 minutos. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

No primeiro, com os titulares, o alvinegro abriu o placar com gol de cabeça do zagueiro Diogo. O segundo terminou empatado sem gols. Já no terceiro, Ítallo recebeu belo passe de Bruno Correa e ampliou. Bernard descontou para o Velo. O gerente de futebol Sandro Hiroshi gostou do que viu no teste.

LEIA TAMBÉM: Ministério Público da Bolívia apreende dois aviões da LaMia

“Foi muito válido para a gente ter uma boa noção da parte tática, técnica e física dos jogadores. Muitos deles tiveram uma resposta muito boa nesse período de treinos, mas outros nem tanto”, avaliou.

Depois do jogo-treino, comissão técnica e diretoria riobranquense se reuniram e definiram algumas situações pendentes no elenco. O meia Jhonatan Bispo, por exemplo, foi aprovado após período de testes e assinou contrato para a Série A3 – ele passa a ser o 17º atleta confirmado pelo Rio Branco para a competição.

Com 22 anos, Bispo já atuou no XV de Piracicaba e nesta temporada estava no Oliveira do Hospital, de Portugal. Por outro lado, o zagueiro Marcos Vinicius e o atacante Matheus de Paula não agradaram o técnico João Batista e foram liberados.

LEIA TAMBÉM: Perto de perder Oscar, Conte diz que China é 'perigo' para o futebol mundial

Para janeiro, a prioridade do Tigre será buscar mais laterais e meias. Além disso, o clube espera resolver o quanto antes a situação dos atacantes Bruno Correa e Danilo Neco, que têm recebido muitas sondagens e apenas estão treinando com o grupo, ainda sem assinar contrato.

“Não depende só de mim. Estamos concorrendo com propostas do exterior, aí vai mais da vontade dos atletas pelo respeito que tiveram aqui nesses treinos. Financeiramente falando é difícil concorrer, mas o conforto para eles ficarem o Rio Branco pode oferecer”, frisa Hiroshi.

O plantel do Rio Branco tem reapresentação marcada para 3 de janeiro. A estreia na Série A3 será dia 28 ou 29, contra o Nacional, em São Paulo.