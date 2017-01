Tigre arrecada R$ 30 mil com jantar de colaboração

Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

O diretor de futebol do Rio Branco, Dado Salau, divulgou na noite desta quinta-feira (26) o balanço do jantar realizado na quarta (25) na churrascaria Riograndense, que marcou o lançamento da temporada 2017 do clube americanense.

O evento contou com a participação de quase 100 pessoas, entre elas representantes de 36 empresas de Americana, vereadores, membros da comissão técnica, diretoria, colaboradores do clube e torcedores.

O total arrecadado na festa foi de R$ 38,3 mil, que, descontado aos custos para organização do jantar, gerou R$ 30 mil aos cofres do Rio Branco. Segundo Dado, o montante será investido no pagamento dos salários do elenco.

O Tigre estreará na Série A3 amanhã com metade dos salários de janeiro do plantel pagos de forma antecipada – os depósitos só deviam ocorrer dia 10 de fevereiro, mas a diretoria optou por pagar antes para motivar o grupo.

Ao longo da competição, a diretoria promete pagar premiações por objetivos alcançados, como classificação na primeira fase, acesso e título.