Tigre ainda não sabe qual São Paulo vai enfrentar no Morumbi

No Paulista, o São Paulo tem utilizado uma escalação totalmente diferente, mas que tem feito boa campanha, tanto que briga pela liderança com o Água Santa (está um ponto atrás) e inclusive enfrenta o rival neste sábado em Diadema. Como neste fim de semana não há rodada do Brasileiro Sub-20, fica a dúvida para saber se Jardine escalará os titulares no jogo de hoje pelo estadual Sub-20 ou no confronto diante do Tigre pela Copa Paulista.

O Rio Branco sabe que enfrentará o São Paulo B neste domingo (30), no Morumbi, mas desconhece quais jogadores estarão do outro lado do campo quando o árbitro Marcos Silva dos Santos Gonçalves der o pontapé inicial às 10 horas. Mesmo em tempos em que as equipes estudam detalhadamente seus adversários, o Tigre se prepara para encarar, às cegas, um oponente ainda misterioso.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Questionada pelo LIBERAL, a assessoria de imprensa do Tricolor não soube precisar quais serão os relacionados para o duelo diante do Água Santa e também do Rio Branco e afirmou que somente hoje poderá dar a informação. Nas três primeiras rodadas da Copa Paulista, Jardine mandou a campo a equipe utilizada no Paulista Sub-20, e não venceu nenhuma. Terça-feira passada, diante do Desportivo Brasil, ele escalou seu time mais forte, do Brasileiro, e venceu: 3 a 2.

DIFERENTES. “Se você olhar a escalação deles, os 11 titulares que atuaram contra o Desportivo eram totalmente diferentes dos 11 das outras rodadas. A gente não sabe quem vai enfrentar, mas é claro que por se tratar de um São Paulo, no Morumbi, sempre merece um respeito”, comentou o técnico Edson Vieira, que, apesar de não saber ao certo quem enfrentará amanhã, já tem em mente o desenho do time para o confronto.

Com a provável estreia de Ramon, mas com a nova lesão de Rafael Borel e sem poder contar com o volante Bruno Rodrigues, que teve sua contratação descartada por já ter excedido o limite de transferências na mesma temporada, o Tigre terá Neto; Mima, Bernardi, Rufino e Pablo; Cesinha, Ramon, Tremonti e Frank; Marcelinho e Gabriel Tielis.