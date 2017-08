Tigre aguarda rival entrosado e já embalado na competição

Próxima adversária do Rio Branco, a Inter de Limeira é apontada por muitos como uma das favoritas ao título da Copa Paulista. A equipe limeirense manteve quase a mesma base que se sagrou vice-campeã da Série A3 no primeiro semestre e, após começo irregular na Copinha, venceu os últimos dois jogos e vem embalada para Americana amanhã. O Tigre, que reformulou seu elenco após a A3 e tem apostado em muitos pratas da casa, terá o desafio de frear um oponente que certamente se apresentará mais entrosado no estádio Décio Vitta.

Do time titular que jogou pela Inter na decisão da A3 contra o Nacional, em maio, oito devem iniciar a partida deste sábado no DV. Já pelo lado do Rio Branco, apenas três titulares que foram eliminados para o mesmo Nacional, nas quartas de final, devem ser escalados amanhã: Rafael Rufino, Pablo e Cesinha. Ao menos os treinadores de ambos são os mesmos, o que indica que a forma de jogar das equipes não deve mudar muito.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco busca vitória antes de ‘pausa’

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Mas Edson Vieira sabe que terá muito mais trabalho que seu companheiro de profissão João Vallim. “Nosso time era bem diferente na Série A3 e agora o campeonato é outro, muito diferente. O time deles toca bastante a bola e tem um treinador que conheço há muito tempo. O Vallim tem um jeito de trabalhar e eu tenho outro, gosto de mudar de esquema durante o jogo. Não vai ser fácil”, afirma o treinador riobranquense.