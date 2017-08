Tigre abre returno em busca de arrancada

O Rio Branco abre o returno da primeira fase da Copa Paulista pressionado. Sem vencer após seis jogos, com três derrotas e três empates, o Tigre precisa de uma arrancada na segunda metade da competição para seguir com chances de classificação. O primeiro desafio da ousada missão será nesta sexta-feira, diante do Atibaia, às 15 horas, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba – a equipe manda os jogos fora de sua cidade pelo fato de o estádio Salvador Russani estar interditado desde o ano passado por ter capacidade abaixo da obrigatória.

Apesar de atuar em campo neutro, o Rio Branco deve encontrar dificuldades. Somente dois times ainda estão invictos na Copa Paulista e o Atibaia é um deles. O atacante Júlio, que defendeu o Tigre na Série A3, é um dos principais nomes do adversário do alvinegro desta sexta-feira. Ele já marcou três gols no torneio. O Atibaia é o terceiro colocado do grupo 2, com 10 pontos, enquanto o Rio Branco aparece na lanterna, com 3.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O técnico do Atibaia, Luiz Muller, admite que as expectativas não eram tão altas para o começo do campeonato, e conta que a receita para a boa campanha é a união de jogadores experientes e sangue jovem. “Na realidade, a gente refez o elenco para a Copa. Tentamos equilibrar o time, até chegarmos em um bom desempenho. Não adianta trabalhar só com os garotos, temos que mesclar o elenco. Experiência e juventude. Isso dá equilíbrio. O desempenho está acima do esperado, devido a remontagem do elenco. Jogo a jogo, fomos encaixando”, afirma.