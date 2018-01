Tigre abre mata-mata da Copinha contra o Cruzeiro

Depois de ter se classificado para a segunda fase com a vice-liderança de seu grupo, o Rio Branco abre nesta quinta-feira (11) o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Cruzeiro, às 17h15, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. Em caso de empate no tempo normal, haverá disputa de pênaltis. O duelo terá transmissão do SporTV. Foto: Fernando Calzzani / Photopress / Estadão Conteúdo

Apesar de encarar um adversário tido como favorito, o Tigre vai a campo confiante graças à sua reação dentro da própria competição. O alvinegro teve uma estreia apagada contra o Comercial, quando perdeu por 2 a 1, mas evoluiu no empate por 1 a 1 contra o Paraná e foi cirúrgico na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, quando precisava exatamente vencer por dois gols de diferença para se classificar. A Raposa, por sua vez, estreou vencendo o atual vice-campeão Batatais por 2 a 1, depois levou um susto ao perder para o Nova Iguaçu por 1 a 0, mas consolidou a liderança de sua chave ao derrotar a Inter de Bebedouro por 3 a 1 na última rodada.

O técnico do Rio Branco, Diolei Candido, manterá o mesmo time titular das últimas duas rodadas e espera que a equipe siga com seu crescimento na competição. “Vai ser um jogo complicado, sem dúvidas. O Cruzeiro é uma equipe de tradição em Copa São Paulo ou qualquer competição que vá disputar, mas não é imbatível. Respeitamos eles pela história que têm, mas não vamos temer ninguém. Estamos numa crescente e não vai faltar empenho de nossa equipe. Vamos confiantes”, afirma.