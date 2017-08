Thiago Silva exalta 100% de aproveitamento do PSG

O bom início de temporada do Paris Saint-Germain vem empolgando o zagueiro Thiago Silva. Satisfeito com o aproveitamento de 100% da equipe até agora, o capitão elogia a intensidade nos jogos. Mas não se deixa contagiar pela alegria da torcida e pede cautela para o duelo contra o Toulouse, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Na temporada europeia, o PSG venceu os três jogos que disputou, incluindo a disputa da Supercopa da França, contra o Monaco, atual campeão francês. A boa largada na temporada contrasta com o rendimento fraco no início do campeonato passado, quando o PSG acumulou tropeços e se distanciou da briga pelo título na reta final. Foto: C.Gavelle/PSG/Divulgação

“Começamos bem. No entanto, eu não avalio nosso começo apenas pelo número de vitórias, mas, principalmente, pela intensidade que colocamos nestas partidas. O time já está bem fisicamente, isso dá para ver pelo nível de jogo que estamos fazendo”, aprova o zagueiro brasileiro.