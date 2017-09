Thiago Silva corresponde às expectativas e se diz feliz por ‘dúvida’ em Tite

Titular da seleção brasileira contra a Colômbia, o zagueiro Thiago Silva fez uma boa partida na tarde dessa terça-feira e foi elogiado pelo técnico Tite após o empate por 1 a 1 em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem.

O defensor do Paris Saint-Germain se mostrou feliz pela atuação e por colocar “um pouco de dúvida na cabeça do treinador”. Em Barranquilla, ele alinhou para o início do jogo devido à ausência de Miranda, que foi cortado por precaução médica após bater a cabeça na partida diante do Equador.

“Procuro sempre dar o meu melhor e me entregar ao máximo. O mais importante é a seleção brasileira estar bem servida, e a gente coloca um pouco a dúvida na cabeça do treinador, já que o grupo é muito bom e todos os jogadores têm condições de jogar”, considerou Thiago Silva. “Sempre que a gente tem oportunidade, tem que mostrar valor.”