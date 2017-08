Thiago Santos diz que brigar por vaga na Libertadores é pouco para o Palmeiras

A eliminação precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores ainda não foi superada pelo Palmeiras. Uma semana depois da queda, o elenco ainda sente a decepção pelo resultado decepcionante. Prova disso foi a entrevista coletiva do volante Thiago Santos, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O jogador disse que se contentar em fechar o ano com a briga no Campeonato Brasileiro apenas por vaga na próxima Libertadores é um objetivo muito abaixo do esperado.

“Quando se trata de Palmeiras, uma vaga na Libertadores é muito pouco. Mas já que não deu para ganhar Libertadores e Copa do Brasil temos que ganhar o máximo de pontos, estar sempre entre os quatro”, disse o jogador.

LEIA TAMBÉM: Após demissão de Gallo, Vitória tenta acertar defesa para reagir no Brasileirão

O técnico Cuca tem cobrado do elenco para terminar o Brasileiro entre os quatro primeiros colocados, condição que rende vaga direta à fase de grupos da Libertadores, e também como campeão simbólico do segundo turno.