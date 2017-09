Thiago Ribeiro projeta alcançar marca de 100 jogos pelo Santos contra Corinthians

O atacante Thiago Ribeiro projeta alcançar a marca de 100 jogos pelo Santos no clássico contra o Corinthians, no próximo dia 10, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 30 anos, já atuou 20 vezes pelo time santista neste ano.

“É uma alegria grande poder completar 100 jogos pelo Santos. Todo jogador quer alcançar essa marca por um clube. É sempre um orgulho, um motivo para se alegrar. Eu fico feliz de estar próximo de completar esse feito. Espero poder continuar ajudando, contribuindo quando for solicitado”, destacou o atleta em entrevista ao site do clube.

LEIA TAMBÉM: Micale celebra reação do Atlético em casa e reforça meta de vaga na Libertadores

O Santos terá uma sequência de cinco jogos decisivos pelas duas competições em apenas 13 dias. Depois do Corinthians virão: Barcelona, de Guayaquil, no dia 13, no Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores, Botafogo (dia 16), novamente o Barcelona-EQU (dia 20), desta vez em Santos, e Atlético Paranaense, no dia 23.