Thiago Ribeiro diz estar recuperado de depressão e projeta título da Libertadores

O atacante Thiago Ribeiro está de volta ao elenco do Santos após passar por Atlético-MG e Bahia nas duas temporadas recentes. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, ele revelou ter sofrido de depressão nos dois últimos anos, mas disse que conseguiu dar a volta por cima.

O jogador contou que o problema começou no final de 2014, quando ainda estava no Santos. “Foram quase três meses afastado, treinando na academia. Perdi muito peso e todo o preparo físico”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Flamengo aguarda por Rômulo e ainda discute permanência de Fernadinho

No ano seguinte, Thiago Ribeiro foi transferido para o Atlético-MG e disse que melhorou um pouco. “Consegui fazer uma temporada razoável para boa, mas não tinha aquela alegria. Foi um período muito difícil. Começou de uma hora para outra, sem explicação”, afirmou.

“Hoje, dois anos e três meses quase depois do início de tudo, posso dizer tranquilamente que estou completamente recuperado, graças a Deus. Hoje falo abertamente. No momento de dificuldade, ainda não falava sobre isso, evitava, era desconfortável. Hoje estou completamente recuperado, agradeço a Deus, às pessoas do Santos também. Estou feliz, motivado e com vontade de entrar em campo. A minha alegria de viver a vida voltou, estou bem. Essa é a minha maior conquista”, comentou.

Agora, o jogador tentará demonstrar que pode voltar a jogar em alto nível. Thiago Ribeiro vinha sendo moeda de troca do Santos, mas sem conseguir emprestá-lo na atual temporada, o clube lhe dará a oportunidade de disputar a Libertadores.

LEIA TAMBÉM: Cristóvão Borges minimiza forma de Thalles e diz que Vasco precisa de reforços

“Libertadores é campeonato especial. Joguei cinco ou seis. É um campeonato diferente. Todo clube quer jogar. Perdi em 2009 e pelo São Paulo perdi a final de 2006. Em 2010 fui artilheiro. Quero esse gostinho de vencer a Libertadores. E o Santos é tricampeão, está em busca do quarto título. É um time com muita tradição. Espero ter oportunidade de jogar e ajudar, contribuir da melhor maneira possível”, disse.

O Santos está no Grupo 2 da Libertadores ao lado do Santa Fe, Sporting Cristal e o vencedor de um dos confrontos da fase preliminar da competição continental. A próxima partida do time alvinegro será neste sábado, em amistoso com o Kenitra, do Marrocos, às 18h30, no estádio do Pacaembu.