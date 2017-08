Thiago Neves deixa treino mais cedo, mas não preocupa Cruzeiro

A quarta-feira foi movimentada no Cruzeiro. Em dia de treino em dois períodos, o meia Thiago Neves deu ligeiro susto na comissão técnica, o volante Hudson foi liberado pelo departamento médico e o reforço argentino Messidoro fez seu primeiro treino pelo time mineiro. Além disso, o zagueiro Dedé foi afastado por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo.

A primeira novidade aconteceu ainda no treino pela manhã. Recuperado de lesão muscular sofrida na coxa direita no dia 9 de julho, Hudson foi liberado para retomar a preparação física. Mas ainda não sabe quando estará à disposição novamente do técnico Mano Menezes.

LEIA TAMBÉM: Cuca conversa com Prass e elenco do Palmeiras em reapresentação após derrota

Em campo, a novidade foi o meia argentino Messidoro. O jogador, que chegou ao clube na negociação por Ramon Ábila, treinou com o grupo, mas ainda não está regularizado para fazer sua estreia com a camisa cruzeirense.