Thiago Motta assina novo contrato e ficará mais um ano no PSG

O volante Thiago Motta vai permanecer por mais um ano no Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o clube francês anunciou que o brasileiro naturalizado italiano assinou um novo contrato – o anterior se encerrou em 30 de junho -, válido até o término da temporada 2017/2018.

Thiago Motta está no PSG desde janeiro de 2012, tendo disputado 203 partidas oficiais pelo clube, com 11 gols marcados. E nesse período o clube conquistou 15 títulos, número que agora o meio-campista de 35 anos espera ampliar naquela que pode ser a última temporada da sua carreira.

“É um grande prazer estender o meu contrato com o Paris Saint-Germain”, disse o volante ao site oficial do clube francês. “Eu tenho uma história especial com o clube, que me deu muita confiança nos últimos cinco anos. A aventura continua e estou muito feliz. Continuaremos a ser competitivos e vamos dar o máximo para ir o mais longe possível em todas as competições que participarmos”, acrescentou.