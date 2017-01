Thiago Mendes elogia treinos nos EUA e início de trabalho Ceni

As primeiras atividades de Rogério Ceni como treinador parecem estar agradando os jogadores do São Paulo. Nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, o ex-goleiro deu início à sua primeira pré-temporada no cargo e, desde então, tem recebido apenas elogios dos atletas, como o volante Thiago Mendes. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

“A preparação tem sido boa, e queremos conquistar o troféu da Florida Cup para começar o ano com o pé direito. Tem sido uma experiência única trabalhar nos Estados Unidos, e já estamos no ritmo do Rogério”, declarou.

Thiago acredita que o São Paulo possa ter um ano melhor do que 2016, quando não conquistou títulos. Independentemente dos resultados em campo, no entanto, o jogador terá um 2017 especial. Isso porque na última terça-feira, nasceu Lizie, sua segunda filha.

“É um momento especial da minha vida, e estou muito contente. Além disso, ter a oportunidade de ser comandado agora pelo Rogério Ceni também me motiva bastante. Espero ganhar títulos com a camisa do São Paulo”, comentou.