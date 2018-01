Thales cobra mais concentração do Inter em 2018, mas prevê ano vitorioso

O zagueiro Thales demonstrou confiança nesta segunda-feira no elenco do Internacional. Embora tenha ponderado que a Série A do Campeonato Brasileiro exigirá mais concentração do time, recém-promovido da Série B, ele apostou que o clube pode ter um ano vitorioso.

“A experiência de jogar a Série A é diferente. Se joga com outras equipes de alto nível, jogadores de alto nível. Tem que entrar mais concentrado, estar em melhores condições. Na Série B a gente tinha que propor o jogo, os times ficavam atrás, mas na Série A é diferente. Esperamos fazer uma grande Série A e conquistar grandes coisas neste ano”, projetou o atleta em entrevista coletiva.

E parte da confiança de Thales passa pelo próprio sistema defensivo. Satisfeito com o nível de zagueiros do Inter, ele afirmou que a posição terá uma disputa sadia. “É uma concorrência tranquila. Ela faz elevar o nível do time e dos jogadores. Tem que estar preparado para dar conta do recado.”