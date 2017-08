Temor jurídico deixa Felipe Melo mais perto de voltar ao Palmeiras

Após dois dias de folga, o Palmeiras voltará aos treinos nesta quarta-feira com algumas definições encaminhadas sobre Felipe Melo, afastado do elenco profissional há cerca de um mês por ter se desentendido com o técnico Cuca. O volante está muito mais perto de voltar ao elenco do que de sair do clube, mas a hipótese dele voltar a vestir a camisa do time nesta temporada ainda é improvável.

O Palmeiras vai reintegrar o jogador caso até o final desta semana não receba nenhuma proposta interessante para negociá-lo. A postura de reconciliação depois do entrevero entre o técnico Cuca e Felipe Melo tem como componente o receio de o assunto parar na Justiça e terminar com prejuízo ao clube. Os advogados do atleta já apresentaram duas notificações extrajudiciais para pedir o retorno do volante ao plantel.

LEIA TAMBÉM: Ricardo Teixeira pediu conselho sobre local para fugir, diz Justiça espanhola

“Caso tenhamos alguma proposta, caso o jogador tenha interesse, vamos tratar o assunto. Até o momento, os departamentos jurídicos e de futebol, em paralelo, estão tratando. Não vamos descartar absolutamente nada”, disse o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte.