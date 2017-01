Temeroso com lesões, técnico do União cancela jogo-treino

O tempo chuvoso e o gramado pesado do campo do CSU (Centro Social Urbano) fizeram com que o União Barbarense tenha optado por cancelar o jogo-treino que seria realizado na sexta à tarde contra o Taboão da Serra. Preocupado com possíveis lesões antes do início do Campeonato Paulista da Série A2, o técnico Edson Leivinha também decidiu não marcar mais amistosos até a estreia diante do Rio Claro, dia 28.

Com isso, a preparação do Leão da 13 para a competição estadual teve apenas dois testes: contra Paulista (empate por 1 a 1) e Palmeiras (derrota por 4 a 0). Depois do jogo-treino contra o Verdão, aliás, quatro jogadores sentiram dores musculares e despertaram o sinal de alerta na comissão técnica unionista, que teme que o ritmo intenso da curta pré-temporada feita pela equipe possa trazer desfalques para a estreia.

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

“A gente faria esse último jogo-treino hoje (ontem), mas devido às chuvas aqui no estádio não tinha condições, até porque queríamos preservar o gramado, e onde estamos trabalhando (CSU) também estava complicado. Fiquei com receio. Acho melhor treinarmos entre a gente e na semana que antecede a estreia vamos procurar dar os ajustes finais”, disse Leivinha. Dos quatro jogadores que se recuperam no Departamento Médico, dois vinham sendo titulares no início de preparação: o volante Eduardo Erê e o atacante Amauri. Os outros dois são o meia Fernandinho e o atacante Saulo.

“Estou muito cauteloso neste momento, até porque no jogo contra o Palmeiras tivemos uma baixa de quatro jogadores que sentiram lesões. Foi uma partida muito competitiva, o pessoal do Palmeiras chegou muito firme, querendo mostrar serviço. Agora temos que recuperar estes atletas, porque não queremos perder jogadores para a estreia”, alertou o treinador unionista.

REFORÇO

Leivinha confirmou que aprovou o jovem lateral-esquerdo Lucas, que vinha treinando com o elenco em um período de avaliação desde o começo da semana. Com isso, o jogador de 18 anos, formado na base do Atlético-MG, passa a ser o 26º reforço contratado para a Série A2.