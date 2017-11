Técnico pede que Itália use talento para superar jogo físico da Suécia

O técnico Gian Piero Ventura ficou bastante irritado com a violência da Suécia na primeira partida da Itália na repescagem europeia para a Copa do Mundo do ano que vem. O treinador considerou que a derrota por 1 a 0, em Solna, foi causada em partes pelo jogo físico do adversário. E para superá-lo, pediu que os italianos façam valer o talento no duelo de volta, nesta segunda-feira, em Milão.

“Nós somos a Itália. Se for para conseguirmos a classificação, faremos isso jogando futebol. Isso não significa que a Suécia não jogará. Eu não sei qual o tipo de partida que jogaremos amanhã, mas espero que tenhamos um comportamento esportivo melhor”, declarou neste domingo.

Ventura disparou contra algumas faltas mais duras cometidas pelos suecos, em especial a que gerou uma fratura no nariz do zagueiro Bonucci. “Eu acho que a partida poderia ter sido mais controlada no comportamento esportivo. E isso fica mais evidente se alguém precisa jogar amanhã com uma máscara.”