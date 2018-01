Técnico minimiza erros do Botafogo e elogia poder de reação após empate

O Botafogo decepcionou na sua estreia no Campeonato Carioca ao só empatar por 2 a 2 com a Portuguesa, na noite de terça-feira, no Engenhão. O técnico Felipe Conceição, que fez a sua estreia oficial como técnico da equipe, porém, assegurou ter ficado satisfeito com o desempenho da equipe, apontando que ela cometeu menos falhas do que ele temia.

“A equipe foi briosa, lutou até o final, lógico que, com 12 dias de preparação, você tem erros. É normal. Mas foram menos do que eu pensava”, afirmou o treinador, destacando que o time fez uma preparação curta para o seu primeiro compromisso oficial na temporada.

Felipe Conceição exaltou o poder de reação do Botafogo, que chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu manter a organização para arrancar o empate. “A gente conseguiu, apesar do 2 a 0 contra, ter equilíbrio, trabalhar bem a bola e alternar as jogadas ofensivas entre um lado e outro. Construímos muitas chances e conseguimos um empate merecido”, disse.