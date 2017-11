Técnico Fábio Carille defende corintiano Jô na seleção brasileira

O técnico Fábio Carille, campeão brasileiro com o Corinthians, engrossa o coro daqueles que defendem a convocação do atacante Jô para a seleção brasileira. O corintiano divide a artilharia do Campeonato Brasileiro com Henrique Dourado, atacante do Fluminense, mas ainda não foi lembrado pelo técnico Tite.

“Eu levaria o Jô (para a seleção) porque não tem jogadores com essas características sendo chamados. Se ele disputar mais uma Copa do Mundo, será por merecimento”, disse o treinador ao canal Fox Sports, na noite desta segunda-feira.

Atualmente, Neymar e Gabriel Jesus são os únicos atacantes praticamente definidos na seleção brasileira para a Copa da Rússia. Tite tem feito experiências com Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool) e Taison (Shakhtar Donetsk). Jô ainda não foi convocado pelo treinador.