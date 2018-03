Técnico e jogadores do Rio Branco lamentam W.O.

O jogo que o Rio Branco perdeu por W.O., na segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, é considerado por atletas e pelo técnico Andrezão como crucial para o rebaixamento da equipe à Segunda Divisão, equivalente à 4ª divisão estadual. Na ocasião, em 20 de janeiro, o Tigre enfrentaria o São Bernardo no Décio Vitta, mas não pôde jogar porque o estádio estava interditado por falta de laudo de segurança.

“Se não tivesse dado W.O., a gente estaria com 23 (pontos)”, afirmou Andrezão. O Rio Branco terminou o torneio com 20 pontos, e foi o time mais bem colocado entre os rebaixados. Se tivesse disputado a partida em questão e vencido, por exemplo, superaria o Olímpia, primeiro time fora da zona da degola, que ficou com 22 pontos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“É bem triste pelo fato de ter conseguido a vitória. Dependíamos de outros resultados. Você fica com as mãos atadas. E também, nós caímos porque perdemos pelo W.O.. Os que vieram no estádio viram que nos entregamos até o fim, mas de coisas que aconteceram lá atrás nós fomos crucificados hoje”, disse o atacante Frank após a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio Osasco, neste domingo.

Para o meia Cesinha, apesar do rebaixamento, o grupo saiu de cabeça erguida por causa do resultado e do desempenho na reta final. A equipe venceu as três últimas partidas, todas por ao menos dois gols de diferença.

“A gente ficou com um clima meio de derrotado, porque fez a nossa parte, mas os outros (resultados) não ajudaram. Mas a gente lutou até o fim, só nos mesmo jogadores e a diretoria acreditavam na gente. A gente tem um grupo maravilhoso. A gente sai de cabeça erguida”, afirmou o meia.

O diretor de futebol do clube de Americana, Dado Salau, disse que sua permanência no clube no ano que vem vai depender da concordância do Conselho Deliberativo do Rio Branco. Até a ‘Segundona’ do ano que vem, o time não deve disputar nenhum torneio de futebol profissional.